تعيينات مواني البحر الأحمر.. إليك شروط الوظائف المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة»، وتختص هذه الوظيفة بوضع السياسات والآليات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة التي تضمن فاعلية الأداء المؤسسي، والحد من الفساد وحماية أموال الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

الشروط الواجب توافرها في وظائف الهيئة

وحددت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- يشرف على وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة للهيئة.

- يتابع مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الهيئة.

- يتابع مراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفا فيها.

- يعد ميثاقا يحكم أنشطة المراجعة الداخلية والحوكمة يحدد غرضها وسلطتها ومسؤوليتها، ويضمن التوافق مع المعايير الدولية للموافقة عليها من قبل السلطة المختصة.

- القدرة العالية على القيادة والتوجيه.

- امتلاك مستوى عالٍ من مهارات الاتصال والعرض.

- القدرة على إدارة الوقت.

- القدرة على إعداد التقارير وصياغة النتائج والتوصيات.

- القدرة على إدارة التغيير.

- القدرة على رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مده كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لهيئة مواني البحر الأحمر 2024

وأعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر المستندات المطلوبة للمتقدمين لـ الوظائف كالتالي:

- البيانات الأساسية معتمدة موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية).

- بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

- العلاوات التشجيعية.

- خطاب الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- 6 صورة شخصية مقاس 4×6 حديثة خلفية بيضاء.

- بيان بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية (للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

- صحيفة حالة جنائية.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة.