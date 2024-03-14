تعيينات شركة المياه والصرف الصحي 2024.. آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف

تنتهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس الجاري، من تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة محام للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024

مواعيد بيع نماذج وظائف شركة المياه 2024

وأعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية شارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية، وذلك نظير مبلغ وقدره 250 جنيها يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، لافتا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها.

إعلان مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية والنتيجه النهائية بألاسماء

وأشار قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى أنه سيتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين، وكذلك مواعيد الاختبارات التحريري والمقابلة الشخصية والنتيجة النهائية بأسمائهم على الموقع الالكتروني «WWW.ASCWW.COM.EG» والصفحة الرسمية للشركة.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2024

وأعلنت الشركة عن المستندات المطلوبة من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي مثبت بها محل الإقامة أول وثان أسيوط فقط.

- صورة المؤهل الدراسي بالألوان.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر بالألوان.

- صورة الموقف من التجنيد للذكور ألوان.

- صورة اشتراك كارنية النقابة حديث لعام 2024 مثبت به القيد استئناف ساري ألوان.

- أصل شهادة قيد حديثة من النقابة العامة للمحامين المشتغلين.