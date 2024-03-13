آخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية الشاغرة.. باق ساعات

ساعات قليلة، وينتهي التقديم في الوظائف الحكومية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كل من وزارتي المالية، والتعليم العالي والبحث العالي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة لكل جهة على حدة:

وظائف وزارة المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية – (أبراج وزارة المالية – إمتداد رمسيس – مدينة نصر) برج رقم (4) الدور(1) غرفة (103).

المستندات التالية:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

2 – المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

3- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (7) ملفات (أصل + 6 صور).

ولتفاصيل وظائف المالية من هـنـا

وظائف جامعة أسوان

التقديم في وظائف جامعة أسوان

التقديم على النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات علي أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة على أن تسلم باليد، في جامعة أسوان في الإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية للجنة القيادات – صحاري المبني الإداري من الساعة التاسعة ص حتي الثانيه ظهرا.

ولتفاصيل الوظائف من هنا