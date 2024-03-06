بعد «فيسبوك».. عطل يضرب موقع الوظائف لينكد إن

خلال الساعات القليلة الماضية، اشتكى مستخدمو موقع الوظائف الشهير لينكد إن، من بعض الأعطال التي تواجههم، أثناء محاولتهم الدخول على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حتى كشف Downdetector المتخصص، في تفاصيل تلك الأعطال التي حدثت.

البداية كانت بتصدر اسم لينكد إن مواقع البحث، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر الكثيرين لشكاوي أثناء محاولتهم الدخول على تطبيق الوظائف الشهير، ما جعلهم يظنون أنه تمت سرقة حسابهم، لكن الحقيقة كانت غير ذلك تمامًا، نتيجة تكرار الشكوى بين المستخدمين.

موقع Downdetector نشر بعض التقارير المتعلقة بعطل موقع لينكد إن، والتي تم إرسالها آخر 24 ساعة، واتضح أن هناك عطلا حدث بالفعل في تمام الساعة 11 مساءً، مشيرا إلى أن هناك عطلا بنسبة 68%، لمن يحاول دخول حساب لينكد إن على الموقع الرسمي، كما أن هناك عطلا بنسبة 38% لمستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية، وهناك أيضًا مشكلة أثناء محاولة الدخول على الصفحة الشخصية بنسبة 3%.

عطل فيسبوك أمس

لم يكن عطل لينكد إن هو الوحيد، فقد اشتكى بعض المستخدمين أمس، من الخروج من حساباتهم عبر موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، في العطل الذي تسبب في وجود سائر كبيرة لـ شركة ميتا، خاصة أنه استمر لعدة ساعات.

أول تعليق من فيسبوك

وفي أول تعليق لشركة ميتا، قال مصدر لصحيفة «DailyMail.com»، أن العطل كان بسبب الأنظمة الداخلية للشركة، وهو ما إلى انقطاع الخدمة لنهاية اليوم، وأوضح المصدر أن المشكلة حدثت حوالي 10:20 صباحًا، وأثرت على ملايين المستخدمين حول العالم.