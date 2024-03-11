تعيينات وزارة العدل.. اعرف الوظائف والأوراق المطلوبة

أعلنت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزاة العدل، بدء تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وهي تقع على رأس الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز الإداري بمصلحة الطب الشرعي، ويُسهم شاغلها في توجيه الأفراد العاملين بالوحدات الإدارية المكونة للإدارة العامة للشؤون القانونية، والتنسيق بينها والرقابة عليها.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة العدل 2024

وحددت مصلحة الطب الشرعي التابع لوزارة العدل المهارات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

- أن يكون مستوفيًا لشؤون شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الخاصة بها.

- القدرة على القيادة والتوجيه والتنسيق والمتابعة، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وحرية التصرف في معالجة الموضوعات الخاصة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، وإصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بها والاعتماد النهائي.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 سنة على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة؛ للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة العدل 2024

وطالبت مصلحة الطب الشرعي المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمي.

- المؤهلات العلمية الحاصل عليها.

- الجزاءات.

- العلاوات التشجيعية.

- المجموعة النوعية.

- تقارير كفاية عن اخر سنتين بمرتبة كفء على الأقل

- الخبرة النوعية الزمنية والوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

- الخطط والبرامج التي يقرها المتقدم لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها وذلك لتحسين أدائها ورفع كفاءتها.

- بيان عن أبرز انجازات المتقدم ومساهمته في الوحدة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وظهر).