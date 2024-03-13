هبة الأباصيري توجه نصيحة مهمة للسيدات عبر «قارورة وأفتخر»: عشان تقاومي

أعلنت الإعلامية هبة الأباصيري تقديمها بودكاست «قارورة وأفتخر» عبر تليفزيون «الوطن»، لأنها تفكر في السيدات اللاتي يتحملن فوق طاقتهن، وحُرمن من أي تقدير، بسبب وجودهن في موقع مسؤولية، ما ألزمهن بأداء أدوار مضاعفة، وتحمل ما لا تطيق وأن يعافرن لأن الكثيرون يعتمدون عليهن.

وأضافت الأباصيري خلال تقديم البرنامج: «أفكر في السيدات اللاتي تدور حياتهن حول هدف واحد وهو كيفية إسعاد مَن حولهن، حيث يعشن اليوم بيومه، يستقظن ويبدأن في التعامل مع دوامة الطلبات من الأولاد والبيت، دون الاهتمام بالضغوط الواقعة عليهن أو المتاعب اللاتي يتعرضن لها».

ووجهت الإعلامية نصيحة للسيدات، قائلة: «عشان تقدري تقومي بكل المطلوب منك، وعشان تقدري تقاومي وتكوني على قدر المسؤولية، وعشان متقعيش وتفضلي سند لكل اللي حواليكي لازم تغيري من تفكيرك شوية، خلي في دايرة الحاجات اللي بتعمليها لكل مَن حولك حاجة واحدة بس تعمليها ليكِ كل يوم حتى لو فنجان قهوة بتشربيها بمزاج أو بال مرتاح شوية أو حتى أغنية بتحبي تسمعيها من غير ما يكون في حد قاعد فوق دماغك طالب حاجات، استمتعي بالمزيكا والصوت اللي في الأغنية والمكالمات، وممكن مكالمة تليفون مع صاحبة من صاحبات زمان، حطي نفسك دايما في دايرة الاهتمام والاحتياجات، ابدئي بيكِ عشان تقدري تعملي ليهم، دلعيكي عشان تعرفي تدلعيهم».