مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 24-3-2024

تحتفل تونس باليوم الـ14 من أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، وخلاله يسعى الكثيرون لمعرفة مواقيت الصلاة، خاصة موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم

أوقات الصلاة في تونس.. وينطلق أذان الفجر الساعة 4:43 وتشرق الشمس الساعة 06:18، ويؤذن الظهر 12:26، والعصر 3:55 مساءً، والمغرب الساعة 6:34 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 7:59 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في صفاقس.. حيث يؤذن الفجر 4:44 وتشرق الشمس الساعة 06:16، ويؤذن الظهر الساعة 12:23، والعصر الساعة 3:52 مساءً، والمغرب الساعة 6:31 مساء، والعشاء الساعة 7:53 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في سوسة، حيث يؤذن الفجر الساعة 4:43 وتشرق الشمس الساعة 06:16، ويؤذن الظهر الساعة 12:24، ويؤذن العصر الساعة 3:53 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:32 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 7:55 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في القيروان.. حيث يؤذن الفجر 4:45 وتشرق الشمس الساعة 06:18، ويؤذن الظهر الساعة 12:26، ويؤذن العصر الساعة 3:55 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:34 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 7:57 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.