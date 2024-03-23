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دراما المتحدة

هبة الأباصيري لـ«كلم ربنا»: «علاقتي بالله حب مش خوف»

كتب:

عمرو هلال
06:25 م | السبت 23 مارس 2024
الإعلامية هبة الأباصيري

الإعلامية هبة الأباصيري

أكدت الإعلامية هبة الأباصيري، أن كرم الله عليها وفرجه لها في أوقات الأزمة، نتيجة ما تفعله أو ما تقدمه، لكنه في الوقت نفسه يرزق الجميع.

«ربنا أنقذني وسترني وفرجها عليا»

وتابعت خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: «ربنا أنقذني وسترني وفرجها عليا كتير جدا.. أنا علاقتي بربنا علاقة الحب، قبل الخوف من زعل ربنا، مش خوف من ربنا.. في ناس بتخاف من ربنا بس أنا بخاف أزعله».

 

وشددت الإعلامية هبة الأباصيري، على أنها في فترة من الفترات تعرضت لضيق شديد، موضحة أنها تحكي واحدا من المواقف التي كان بها كلامها مع الله من قلبها.

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