عضو التحالف الوطني ينظم إفطارا جماعيا للأيتام في الإسكندرية (صور)

نظمت مؤسسة صناع الحياة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إفطارا جماعيا للصائمين والأيتام في المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية وذلك لدعم أهالي المدينة الساحلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن عدد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.

وبحسب بيان المؤسسة اليوم، فإن متطوعيها قد نظموا إفطارا جماعيا بمحافظة الإسكندرية لما يقرب من 1500 شخص من بينهم 600 طفل يتيم وذويهم وبمشاركة 500 متطوع من صناع الحياة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

1000 وجبة يوميا في الإسكندرية

وأشارت المؤسسة، في بيانها، إلى أنهم قد تبنوا هؤلاء الأطفال الأيتام طوال العام من خلال الكفالات المالية والكراتين الغذائية والخدمات الصحية والعمليات الجراحية وغيرها من المساعدات، مع تخصيص مطابخ رئيسية خلال شهر رمضان تخرج ما يقرب من 1000 وجبة يوميا للأسر المستفيدة بالمحافظة.

وجبات وكراتين غذائية على مستوى مصر

ويأتي ذلك تزامنا مع استهداف المؤسسة إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.