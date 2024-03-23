حدث آخر 10 سنوات.. «حياة كريمة» مشروع يعيد الحياة للريف المصري

يعد المشروع القومي «حياة كريمة»، ناتجا عن واحدة من من أهم المبادرات التي حدثت من أجل التنمية خلال الـ10 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي استهدفت تنمية الريف المصري، فقد تمكنت تلك المبادرة من خلال الاحصائيات الرسمية من تحقيق أرقام ونسب تجسد النجاح الكبيرة في الفترة من 2021 حتى 2023.

طفرة هائلة بسبب حياة كريمة

ونجح المشروع القومي «حياة كريمة»، إحداث طفرات في أكثر من قطاع، سواء الصحة أو التعليم أو الرصف وتطوير الطرق، ومحطات مياه الشرب، وغيرها من القطاعات التي أولت لها المبادرة اهتماما كبيرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنقسم مبادرة «حياة كريمة»، 3 مراحل: الأولى منها (القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%)، والثانية (القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%)، أما الثالثة (القرى ذات نسب الفقر أقل من 50% ).

نسب إنجازات حياة كريمة

وتمكن المشروع القومي من تنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، بقيمة مخصصات للمرحلة الأولى وصلت إلى 350 مليار جنيه.

وتخطى معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85% بقيمة أكثر من 200 مليار جنيه، حيث وصلت نسب إنجازات حياة كريمة في قطاع مياه الشرب إلى 100%، وتم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

ولم يغفل المشروع القومي «حياة كريمة»، الاهتمام برصف وتطوير الطرق حيث تم رصف وتطوير 15 طريقا رئيسية و20 طريقًا داخلية وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.