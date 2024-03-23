حياة كريمة توزع 500 وجبة ضمن فعالية «سبيل» بمحافظة الغربية 

وزعت مؤسسة حياة كريمة 500 وجبة إفطار بمحافظة الغربية، ضمن حملة إفطار صائم.

وأوضحت المؤسسة أن متطوعي حياة كريمة، وزعوا الوجبات على الأسر الأكثر استحقاقًا بقرية البندرة وتوابعها مركز السنطة، وقرية أسديمة، كفر الباجة بمركز كفر الزيات، التابعين لمحافظة الغربية.

وتواصل حياة كريمة جهودها في تقديم وجبات إفطار صائم وتوصلها لكل المحتاجين، موضحة أن تكلفة وجبة إفطار الصائم 65 جنيه، وتحتوي على 200 جرام بروتين، 200 جرام أرز، 200 جرام خضار مطهي أو سلطة، بالإضافة إلى 3 ثمرات بلح.

اعداد الوجبات

وأكدت المؤسسة أن وجبات الإفطار يتم إعدادها بعناية شديد داخل مطبخ الخير، وتحت إشراف اختصاصيين تغذية حتى تصل إلى مستحقيها بأفضل جودة ممكنة.