التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445.. موقع التسجيل ورقم الواتساب

حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية للحجاج داخل المملكة العربية السعودية على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي وتحت إدارة وإشراف أبنائهم وأحفادهم، ويبحث الكثيرون عن طرق التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 من أجل الاشتراك فيها.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

وتعمل حملة الراجحي الخيرية على الاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في مثل هذه الأعمال، كما تحرص الحملة على الاعتناء بأعمالها والتخطيط لأعمالها وتسعى لجعل الحج ميسراً لكل حاج وذلك بالرعاية المادية والدعوية اعتماداً على أفضل الكفـاءات البشريـة المتميزة.

خدمات حملة الراجحي

وتقدم حملة الراجحي بعض الخدمات مثل توفير دورات تدريبة لتأهيل الحاج بكل المعلومات والإرشادات لأداء فريضة الحج والشعائر وتوفير وسائل النقل والمواصلات للحجاج من كل مناطق المملكة وحتى المخيمات، كما توفر أسورة القطار التى تتيح للحاج التنقل بين الشعائر من خلال القطار وتعمل أيضًا حملة الراجحي الخيرية على توفير برامج غذائية أثناء المخيمات.

طرق التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

وللاشتراك والتسجيل في حملة الراجحي يمكنك التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 عبر موقعهم من هنــا وللاستفسارات يمكنك التواصل عبر تطبيق واتساب على رقم 0531333979 أو عن طريق البريد الإلكتروني info@alrajhihaj.com