غرفة السياحة: غلق باب حجز الحج بدون قرعة أمام الشركات

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار أغلقت باب حجز باقات الحج بدون قرعة أمام شركات السياحة، لافتا إلى أن عدد المواطنبن الذين حجزوا باقات الحج بدون قرعة بلغ نحو 2000 شخص.

وأوضح أن تلك الباقات ستكون تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ووفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة في هذا الإطار.

باقات الحج بدون قرعة يتم تنظيمها عبر برامج معتمدة من وزارة السياحة

وأضاف لـ«الوطن» أن باقات الحج بدون قرعة تسمح لحاجزيها من المواطنين ممن لم يوفقوا في الفوز بقرعة الحج لهذا العام، بالسفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هجريا، كما تسمح أيضا للمواطنين الذين أدوا الحج قبل ذلك، بالسفر لأدائه مجددا هذا العام.

أسعار باقات الحج بدون قرعة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن سعر باقة الحج بدون قرعة بالنسبة للبرامج الاقتصادية يبدأ من نحو 500 ألف جنيه، فيما يتخطى سعر الباقة لبرنامج الـ5 نجوم حاجز الـ750 ألف جنيه.