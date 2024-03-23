انتصار لـ«ع المسرح»: «الستات في الصعيد بتحكم.. والدراما تنقل صورة غير حقيقية»

قالت الفنانة انتصار، إن هناك حرية رأي في الصعيد واحترام للمرأة بشكل كبير، على عكس ما يتم تصديره عن الصعيد في الدراما، حيث يؤخذ برأي المرأة دائمًا في معظم تفاصيل الحياة.

لا يوجد تشدد في الصعيد

وأضافت «انتصار»، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «الستات في بيوت الصعيد بتحكم وتؤمر.. الجدة في الصعيد بتحكم على رجالة، مفيش تشدد في الصعيد والست غالية وليها قيمة.. وما يتصدر في الدراما هو مفهوم خاطئ عن الست الصعيدية».

وأشارت إلى أن الرجال في الصعيد يستمعون لحديث المرأة والزوجة دائمًا، والحياة ليست مظلمة في محافظات الصعيد كما يعتقد البعض، موضحة أن عائلتها وأسرتها في الصعيد يفرحون بها دائمًا وبالأعمال التي تقدمها.

وشددت على أن والدها في البداية كان متخوفا من دخولها المجال الفني، وكان يعتقد بأنها لن تنجح في هذا العمل، موضحة أن عند نشر أخبار عن أعمالها الفنية بدء يقتنع بنجوميتها وأعمالها المميزة.