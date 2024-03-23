انتصار لـ«ع المسرح»: قضيت في الكلية 13 سنة.. واتجوزت وخلفت أيام الدراسة

أكدت الفنانة انتصار، أن كفاحها في الحياة بدء من فترة دراستها في مرحلة الجامعة التي استمرت بها لمدة 13 عاما، قائلة: «خلفت وأنا في الكلية وكنت بروح لجنة الامتحان وأنا بطني قدامي، وأنصح كل بنت ناوية تتجوز، تخلص الكلية الأول».

عنوان قصة انتصار في الحياة

وقالت «انتصار»، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: إن «الحياة كفاح مش جاية ع المرتاح» عنوان قصتها في الحياة، ويليق بها، مؤكدة أنها واجهت عراقيل كثيرة في الحياة من بينها قلة الموارد المادية وقلة اهتمام المخرجين بها.

وتابعت: «دوري في فيلم سهر الليالى خطوة مهمة خلتنى عديت المرحلة.. رميت مشاكلى مع الآخرين ورى ضهرى، وعلشان أبقى نفسى لازم اتخلى عن حاجات كتيرة، مش هجامل كل الناس، ومن زمان منتجت ناس فى حياتى، وانا دمى خفيف وبحب الحياة».