أماكن بيع السكر في الإسماعيلية غدا.. تعرف على أقرب منفذ

تشهد محافظة الإسماعيلية غدًا الأحد، توزيع كميات كبيرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بحد أقصى 2 كيلو لكل مواطن.

أماكن بيع السكر في مدينة الإسماعيلية

وحددت محافظة الإسماعيلية، أماكن بيع السكر غدًا داخل أحياء المدينة، بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولحين انتهاء الكميات في الأماكن التالية:

1- جمعية دلتا ماركت بجوار السنترال الرئيسي بمدينة الإسماعيلية.

2- جمعية الأسماك بالشارع التجاري.

3- فرع الدنيا بخير في المعرض الدائم للغرفة التجارية بنادي المنتزه بحي ثالث الإسماعيلية.

منافذ بيع السكر في المراكز والقرى

ووفرت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر لبيعها وتوزيعها على المواطنين في نطاق مركز ومدينة التل الكبير وعدد من القرى هي:

1- منفذ محمود رضا السيد بمنطقة الحمادة بجوار بنك مصر.

2- منفذ محمد فؤاد بمنطقة تل البلد.

3- منفذ صباح عبد العظيم حسن بقرية القصاصين القديمة.

4- منفذ مسعود الشحات علي بقرية السلام.

5- منفذ محمد صابر بقرية الجزيرة الخضراء.

6- منفذ محمد أحمد محمد بمنطقة تل البلد.

7- منفذ حسام محمود عبد الرحمن بمنطقة نمرة 3.

8- منفذ محمد عاطف عبد الحليم بقرية الظاهرية.

9- منفذ محمود عمر كامل بجوار السكة الحديد.

10- منفذ عمرو محمود سليمان بمنطقة الحمادة.