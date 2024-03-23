موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 12

عرضت قناة DMC الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما عرضت حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي وتعرضها مرة أخرى الساعة 12 مساء، لمن لم يتمكنوا من مشاهدة الحلقة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12

واكتشف الفنان يحيى الفخراني «بهجت» حب الجميع له بعد مروره بوعكة صحية ونقله للمستشفى، ليكون رد فعل عمر «خالد شباط»، على مكالمة من أحد الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية، بأنه انتقل إلى مكان تواجد جده، ويؤكد له أنه سيكون بجانبه طوال الوقت ولن يتركه للحظة واحدة، ما يوضح حبه الشديد له.

وشهدت الحلقة جلسة اعتذار بين «بهجت» الفنان يحيى الفخراني، وحفيدته جميلة «بسنت أبو باشا»، ويعتذر لها لأنه تركها خلال الفترة الماضية بمفردها نتيجة ما يمر به من أزمات.

فريق عمل مسلسل عتبات البهجة

ويأتي مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب، تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار.

ويشارك في بطولة العمل، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.