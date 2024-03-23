انتصار لـ«ع المسرح»: نفسي كاملة أبو ذكري تبطل تتكلم عني في البرامج

تحدثت الفنانة انتصار، عن المخرجة كاملة أبو ذكري، قائلة: «عاوزاها تبطل تتكلم في البرامج كدا، أنا بتكلم في كل حتة بس مش بتكلم عليها، ومش بتكلم في سيرتها أبدًا غير بكل خير».

وتابعت «انتصار» خلال برنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «محدش ضربك على إيدك وقالك اشتغلي معايا بالعافية، أنا مش منضبطة ومش مستريحة معايا في شغلي بلاش تشتغلي معايا»، وتحدثي عن نجاحاتك وأعمالك، ومن يحاورك في برنامجه يجب أن يتحدث معك عن أعمالك، وليس للذم في أصدقائك بالعمل.

استدراج النجوم من جانب الفنانين

وأضافت أنه لا يجب أن يستغل أحدًا شخصية فنية مهمة مثل كاملة أبو ذكري، متابعة: «من الصعب أن أرى أحد أصدقائي يتم استدراجه من قبل الإعلاميين، حتى لو شكرت فيا كشخصية بس أعلنت عن عدم التزامي وأنا محبتش أن يتم تداول أي حاجة على البرامج».