انتصار ترد عبر «ع المسرح» على جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل «ذات»

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، إذ تحدثت على جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل «ذات».

انتصار تنتقد كاملة أبو ذكري

ووجهت منى عبد الوهاب سؤالا لـ انتصار قائلة: «كاملة أبو ذكري قالت إنك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لإنك غير منضبطة»، لترد عليها قائلة: «أتمنى إن المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لأنه مش صح، وبراحتها متشتغلش معايا تاني».

وتابعت: «إنتي مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لإنك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وأنا بحبها جدا لأنها صحبتي».

انتصار ترد على جدل تعلميها التمثيل لنيللي كريم

وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم في مسلسل ذات، قالت انتصار: «أنا قلت كده عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء إني أنا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وأنا اتزنقت في لقاء بعدها على طول، وقلت ساعتها ماكنش يقصد هو كان قصده إنه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب باليه حلو جدا، وعجبني ساعتها إني نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدا».