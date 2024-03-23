بعد إصابة كيت ميدلتون.. 7 مشاهير في رحلة العذاب مع السرطان

لا تزال أميرة ويلز كيت ميدلتون حديث العالم حتى الآن، فبعدما أعلنت صاحبة الـ42 عاماً إصابتها بالسرطان عبر مقطع فيديو تم تصوير في قلعة «وندسور»، وذلك رداً على شائعات اختفائها، أعاد ذلك الحدث لأذهان الناس بعض المشاهير الذين أصيبوا بنفس المرض اللعين.

عدد كبير من المشاهير قد عانوا من الإصابة بالسرطان، فعدو الإنسان الأول وأكثر الأمراض قتلاً له، لم يصب مشاهير العالم فقط، بل وقضى على حياة بعضهم، وفي التقرير التالي نستعرض 6 فنانين أصيبوا بالسرطان، وفقاً لموقع« سكاي نيوز عربية».

زبيدة ثروت

أغمضت الفنانة المصرية زبيدة ثروت عينيها الساحرتين لآخر مرة في نوفمبر 2016، عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، الذي أصابها بسبب التدخين، وذلك بعدما أُصيبت «قطة السينما المصرية» في البداية بسرطان الثدي.

بن ستيلر

في عام 2014، أعلن الممثل والمخرج الأمريكي بن ستيلر إصابته بسرطان البروستاتا، وذلك في عمر الـ48 عامًا.

وفي عام 2016، أعلن ستيلر تعافيه من المرض، بعدما أجرى عملية استئصال للبروستات.

أحمد زكي

عانى الفنان المصري الكبير أحمد زكي في آخر فترات حياته من سرطان الرئة، وتدريجياً بدأ هذا المرض يمتص طاقته كلها، حتى فارق عالمنا في عام 2005 في عُمر الـ56 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.

روبرت دي نيرو

في عام 2003، شُخّص الفنان الأمريكي روبرت دي نيرو، بسرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة، وذلك بعد وصوله لعامه الـ60، وبعد ستة أشهر من مرضه.

واستطاع دي نيرو التخلص من المرض، بعد خضوعه لعملية جراحية للتخلص من السرطان، وهي أحدى الخيارات المتوفرة عندما لا يكون المرض منتشرا بشكل كاف في الجسم.

عامر منيب

كانت إصابة المغني الشهير عامر منيب بالسرطان بمثابة صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، إذ إنه تم تشخيصه بالمرض في سن صغيرة، وبعد رحلة طويلة قضاها مع سرطان البنكرياس، فارق عالمنا في عام 2011، في سن الـ48 عامًا، وذلك بعد آخر ألبوم غنائي قدمه، وهو «حظي من السما» عام 2008.

أنجلينا جولي

في عام 2013، استأصلت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي ثدييها، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابتها بمرض السرطان، وهو نفس المرض الذي أصيبت به والدتها وتوفيت بسببه، لكنّ جولي استطاعت التعافي منه.

شادية

في منتصف الثمنينات أعلنت الفنانة المصرية شادية، إصابتها بسرطان الثدي، ما جعلها تعتزل الفن، وخضعت لبعض الجراحات والعلاج الكيماوي المكثف، حتى استطاعت التغلب عليه، ورحلت عن عالمنا في عام 2017 عن عمر يناهز 89 عامًا.