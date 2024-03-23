هبة الأباصيري: «كلمت ربنا ودخلت الروضة الشريفة دون تصريح»

أكدت الإعلامية هبة الأباصيري، أنها ذهبت إلى مكة المكرمة لزيارة الكعبة وسيدنا النبي للعلاج النفسي وتخطي الأزمة التي كانت تمر بها، مشددة على أنها ذهبت من أجل العلاج لأنه طبيب، وكانت غير قادرة على تصريح دخول الروضة بجانب حجرة سيدنا النبي تشتكي له، موضحة أنها مقتنعة بأنه حبيبنا والمشفع بنا.

هبة الأباصيري تكشف تفاصيل الروضة الشريفة

وأوضحت «الأباصيري»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أنها لم تكن تحمل تصريح دخول الروضة وكلمت ربنا وطلبت الدخول، متابعة: لقيت نفسي أول واحدة في الصف.. ومطلبوش مني تصريح»، موضحة أن السكينة والطمأنية والاستبشار والبهجة حلت عليها بعد هذه الزيارة.

وأشارت هبة الأباصيري إلى أن سيدنا النبي محمد هو حبيب الله، وهو الرحمة لجميع من على الأرض.