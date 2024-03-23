أسعار الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 بكام في سوق الصاغة

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 خلال منتصف التعاملات المسائية، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده قطاع الذهب بقيمة تخطت الـ 30 جنيها بين بداية التعامل ونهاياته أمس الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب لعيار 24 مستوى 4300 جنيه منتصف يناير الماضي، وصل سعره حاليًا لـ3045 جنيها للجرام، بحسب ما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 3045 جنيها في منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مع منتصف التعاملات المسائية مسجلاً 3480 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، نحو 2610 جنيهات دون مصنعية، بينما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا في محلات الصاغة بنحو 2030 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة عند مستوى 24 ألفا و360 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2165 دولارًا للشراء.