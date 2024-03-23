سعر الذهب في بداية التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات المسائية حالة كبيرة من الاستقرار، وذلك بعد انخفاض شهده قطاع الذهب بقيمة 30 جنيها بين بدايات التعامل ونهاياته أمس الجمعة، إذ سجل سعر جرام الذهب لعيار 24 مستوى 4300 جنيه في منتصف يناير الماضي، بينما وصل سعره حاليًا لـ3451 جنيها للجرام، بحسب ما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة الـ3020 جنيها مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مع بداية التعاملات المسائية مسجلاً 3451 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، نحو 2589 جنيهًا دون مصنعية، بينما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا في محلات الصاغة بنحو 2013 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 23-3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة عند مستوى 24 ألفا و160 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2165 دولارًا للشراء.