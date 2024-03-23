خبير يكشف عن السعر العادل للذهب خلال الفترة الحالية.. اعرف عيار 21 بكام

استقرار كبير شهده سعر الذهب في السوق المحلية اليوم حتى بداية التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع عطلة أسبوعية خاصة لكل البورصات العالمية بعدما لامست الأوقية في تعاملات الأسبوع أعلى مستوياتها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة الأربعاء الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21

من جانبه، قال سعيد إمبابي، مدير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات بالإنترنت، إن سعر الذهب في السوق المحلية يشهد حالة من الاستقرار طيلة التعاملات اليوم، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3020 جنيها، وارتفعت الأوقية بمقدار 9 دولارات، بنسب وصلت لـ0.4% بختام التعاملات لهذا الأسبوع.

وأضاف «إمبابي» في بيان، أن سعر جرام الذهب لعيار 21 العادل يجب أن لا يتجاوز 2850 جنيها، كما أن الارتفاعات الأخيرة بالبورصة العالمية يجب أن تكون غير مؤثرة مع وجود انفصال لدى السعر المحلي بالنسبة للعالمي، وبات سعر صرف الدولار العامل الرئيسي والمؤثر بسعر الذهب خلال الفترة الحالية، مشددا على أن أسواق الذهب المحلية لا يزال يحكمها التسعير العشوائي وليس ضوابط أو عوامل واضحة.

سعر الذهب عالميا

وأوضح «إمبابي» أن الذهب سجل مستوى الـ2165 دولارا بعد أن لامس مستوى الـ2222 دولارا 20 مارس الجاري، وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 3451 جنيها، وعيار 18 نحو 2589 جنيها، وعيار 14 نحو 2014 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 24160 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيها في تعاملات الجمعة، بعدما افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، ليختتم عند مستوى 3020 جنيها، وتراجع سعر الذهب في البورصة العالمية بقيمة 17 دولارا، لتفتح الأوقية التعاملات بمستوى 2182 دولارا، بينما اختتمت التعاملات بمستوى 2165 دولارا.