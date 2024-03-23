مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. غادة عبد الرازق تتلقى رسالة صادمة

انتهت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC على ذهاب سميحة، زوجة الحاج إسماعيل الغول ووالدة سامح الغول، إلى مكتب الدكتورة عايدة التي كانت تتحدث مع أحد موظفي شركتها وهو حازم سلطان الذي اخترق سيستم الشركة للتلاعب في مواعيد القدوم والانصراف في العمل؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 على حديث الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبدالرازق مع سميحة (سيمون) حول تصميمها على الوصول إلى سامح الغول وتسليمه إلى المحكمة لنيل الجزاء على قتل شقيقها سامح، وبعد انصراف سميحة من المكتب تتحدث الدكتورة عايدة مع الموظف حازم سلطان تخبره أنها تريد منه اختراق سيستم شركة معينة، لكنها لم تذكر أي معلومات أخرى عن هذه الشركة، لكنه من الواضح أنها تخص عائلة الحاج حسن ضرغام (أحمد ماهر).

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق مقابلة بين الحاج إسماعيل الغول مع تاجر مخدرات كبير، أخبره أن ابنه سامح سبق وأن اتفق معه على جلب مخدر كوكايين من الخارج، ومقابل ذلك أخذ منه مبلغ 5 ملايين دولار كمقدم، على أن يأخذ 5 ملايين دولار أخرى بعد التسليم، وأنه بعد كل ذلك أخلف وعده له ولم يُسلمه البضاعة أو يُعد إليه الأموال، مؤكدًا له أنه في حال لم يجد حلًا لهذه الأزمة خلال 24 ساعة ستصرف بمعرفته، وفي وسط كل هذا الحديث كان المهندس شريف يراقب حديثهما من مكتبه عبر كاميرات المراقبة.

تورط سامح الغول مع تاجر مخدرات

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي ذهاب الحاج إسماعيل الغول إلى ابنه سامح يستفسر منه عما قاله له تاجر المخدرات، ليؤكد له ابنه أن كل ما قاله له تاجر المخدرات صحيح، وأنه حاول الاستعانة بعلي ضرغام لتوصيل هذه البضاعة، إلا أن علي ضرغام رفض بشدة فاضطر لضربه وقتله دون قصد، كما شهدت الحلقة تلقي الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق رسالة عبر هافتها جاء فيها «يس هرب سامح برا مصر»، ما كان صدمة شديدة لها.

وانتهى مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 على عودة ياسين إلى منزله ليتفاجأ بأن زوجته عايدة تنتظره بالداخل بفستان سهرة أسود، وهي تجلس بطريقة ادعت من خلالها الرومانسية، ليترقب المشاهد ما سيحدث في الحلقة المقبلة من المسلسل.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.