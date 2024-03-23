مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 للفنانة غادة عبدالرازق.. المواجهة المنتظرة بين عايدة وسميحة

تتطور الأحداث وتتصاعد باستمرار مع مرور الحلقات، وستكشف أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 للفنانة غادة عبدالرازق عند المقابلة المنتظرة بين «عايدة»، وهي بطلة المسلسل وتجسد دورها غادة عبدالرازق، وسميحة وهي الفنانة «سيمون»، زوجة الحاج إسماعيل الغول، العدو اللدود لـ«عايدة».

وتتوالى الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 في محاولات مستمرة من «عايدة» للكشف عن قاتل شقيقها، وبدأت في جمع الأدلة، كما تحاول الوصول إلى «سامح»، والذي تعتقد أنه القاتل، ويشتد الصراع بينها وبين عائلة الغول والفنان رياض الخولي، في وقت تخطط فيه للإيقاع بهم وكشف الحقيقة.

مواجهة منتظرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

كما أصاب القلق نفس «عايدة» بعد أن قال لها «شريف»، وهو الفنان محمد نجاتي ويعمل معها في الشركة، إن موظفًا لديهم في الشركة يخترق الأجهزة ويتلاعب في الحضور والانصراف، وأخبرها أن اختراق السيستم يمكن أن يكون بداية لأمور أكثر خطورة، كما أخبرها أن من يفعل ذلك موظف اسمه حازم سلطان.

وكانت المفاجأة وهو المشهد الذي انتهت عليه أحداث الحلقة 12 من صيد العقارب، فأثناء حديث «عايدة» مع الموظف «حازم»، دخلت «سميحة» عدوة «عايدة».

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب عن الدكتورة عايدة، وتجسدها الفنانة غادة عبدالرازق، وهي عالمة حشرات، وبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، خاصة مع عائلة الغول، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب، وتتوالى الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.