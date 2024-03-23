مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. تناحر أبناء الملك شاه على عرش الدولة

يتناحر أبناء السلطان ملك شاه الأربعة بركياروق وأحمد سنجر، ومحمد طوبار وعمر ويدخلون في صراع شرس على عرش الدولة السلجوقية والحكم، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، بعد وفاة السلطان، وتصل تلك الأخبار إلى شيخ الجبل حسن الصباح.

وقامت تركان خاتون زوجة السلطان ملك شاه بإخفاء خبر موته حتى يسصبح نجلها محمود السلطان من بعده، وسجنت ابنه الأمبر باركياروق ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، ولكن أتباعه نجحوا في إخراجه من السجن، لتبدأ بينهم الحروب، ويخبر المرسول حسن الصباح أن باركياروق هو أشرسهم والأكثر شبها بالسلطان ملك شاه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. الخليفة العباسي يكره أبناء الملك شاه

بينما اتحد محمد طوبار وأحمد سنجر لمواجهة شقيقهم ولكن سرعان ما قامت الفتنة بينهم مرة أخرى، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، أما موقف الخليفة العباسي غير محسوم حيث ينتظر الذى يعتلي فيهم العرش ليتصالح معه، ولكنهم في الواقع يكره الأربعة