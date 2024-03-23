مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يفرض نفوذه بعد قتل السلطان

تتسع رقعة نفوذ حسن الصباح «كريم عبد العزيز» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وذلك بعد ما استطاع إزاحة السلطان السلجوقي ملك شاه وزيره نظام الملك من طريقه بعد ما أقدم على اغتيالهما من خلال تكليف أحد رجاله بطعن نظام الملك بينما قام بدس السم في طعام السلطان ليبقى حدفه على الفور.

ويبدأ حسن الصباح في وضع خطة لمد نفوذه بشكل أوسع داخل الدولة السلجوقية، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، خاصة مع انشغال أبناء السلطان ملك شاه بالصراع على الحكم، مما يمنح الصباح مساحة لفرض سيطرته على عدد من القلاع وضم المزيد من الرجال إلى دعوته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

مسلسل الحشاشين حلقة 13.. رد غير متوقع من حسن الصباح على رسول ملك فرنسا

ويحاول ملك فرنسا التحالف مع حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، حيث يرسل وفدا إلى قلعة آلموت يطلب فيها الرسول من حسن الصباح إعلان ولائه للملك الفرنسي وهو الأمر الذي سياقبله الصباح برفض قاطع ورد لم يتوقعه أحد.