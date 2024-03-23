مسلسل بابا جه الحلقة 13.. نسرين أمين تطلب الطلاق من أكرم حسني

انتهت الحلقة 12 من مسلسل بابا جه بدخول ولاء «نسرين أمين» على هشام «أكرم حسني»، وهو يسلم نيللي لعلاء اللذين استأجراه كأب للعروسة حتى انتهاء حفل الزفاف، ليترقب الكثيرون مسلسل بابا جه الحلقة 12.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13

وشهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 ظن ولاء في هشام أنه قد تزوج عليها، وحاول هشام أن يلاحق ولاء ويخبرها الحقيقة وحاول أن يخبرها مرارًا وتكرارًا، أنه يقوم بدور والد نيللي، وقال لها: «بصي الشعر الأبيض هما اللي عملولي شعري كدا علشان أبان قدام أهل العريس إني كبير في السن وأظهر زي أبوها».

مسلسل بابا جه الحلقة 13

ولكن لم تصدقه ولاء، واتصل على ياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» حتى يبرهن لها أنه لا يكذب وأنه فعلا يعمل كأب بالإيجار، ولكن لم يكن يعرف هشام أن عمته «سماء إبراهيم» قد أصيبت بجلطة وتم نقلها إلى المستشفى.

ولاء تكذب عمة هشام

وتضمنت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 أيضا أنه عندما ذهب هشام وولاء إلى المستشفى ليطمئنا على عمته، أخبرها ياسر أن هناك فعلًا موقع يعمل به هشام كأب بالإيجار، ولكن لم تصدقه ولاء، وحتى عمة هشام أخبرتها بذلك ولكنها لم تصدق، وطلبت من هشام الطلاق.