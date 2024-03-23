يترقب متابعو الفنان أكرم حسني موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 13 على قناة dmc اليوم، لمعرفة ما سيحدث من أحداث جديدة ومثيرة في المسلسل، والذي أوشك حلقاته على الانتهاء إذ أنَّه مكون من 15 حلقة، ومع قرب النهاية تتصاعد الأحداث.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل بابا جه.. ماذا ستفعل نسرين أمين أمام حقيقة زوجها؟

وبالنسبة إلى موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 13 على قناة dmc اليوم السبت، فتُعرض في تمام الساعة 7:45 مساء، وكذلك يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل أكرم حسني في نفس الموعد على المنصة الرقمية Watch it، كما يُعرض على شاشة DMC دراما الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

قبل موعد عرض الحلقة 13 مسلسل بابا جه.. ملخص الأحداث

قبل موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 13 على قناة dmc اليوم، فإن ملخص أحداث مسلسل أكرم حسني ونسرين أمين، يدور حول الزوج «هشام» الذي فقد وظيفته في أحد الفنادق العالمية بسبب «كوفيد- 19»، وتتوتر علاقته بزوجته «ولاء» وابنته «دارين» كونه عاطلا عن العمل، ما يدفعه لقبول عمل غريب من نوعه، وهو أن يكون «أب بالإيجار».