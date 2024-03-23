مسلسل بابا جه الحلقة 13.. هل تطلب نسرين أمين الطلاق من أكرم حسني؟

تستمر أحداث الدراما الرمضانية المثيرة ومن بينها مسلسل الفنان أكرم حسني، كما يترقب متابعو مسلسل بابا جه الحلقة 13 نسرين أمين التي تسببت في حيرة المشاهد بعد عرض الحلقة السابقة بمباركة «ولاء» لزوجها على زفافه ظناً منها أنه يخونها مع أخرى، فهل ستطلب منه الطلاق في الحلقة القادمة؟ هذا ما يريد معرفته جمهور الدراما.

مسلسل بابا جه الحلقة 13.. نسرين أمين «مفتش سري»

وتقمصت زوجة أكرم حسني «هشام» خلال أحداث الحلقة السابقة شخصية المفتش السري، بمراقبتها لزوجها وفقاً لخطة وضعتها ونفذتها بمفردها، لتفاجأ به يذهب لأحد الفنادق ويقف بجوار عروس تزف لعريسها، وفي الحقيقة كان فقط يقوم بوظيفته كأب بديل لأن والد الفتاة الحقيقي مسجون وهي لا تريد لأحد أن يعلم، وخلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 نسرين أمين قد تندفع في ردة فعلها، وهو ما سنعرفه اليوم.

مفاجآت مسلسل بابا جه الحلقة 13

مسلسل بابا جه الحلقة 13 من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين وسماء إبراهيم وفريال يوسف ومحمود البزاوي، وتدور أحداثه حول «هشام» الذي تم الاستغناء عنه في عمله بسبب كوفيد 19، ما اضطره لقبول عمل جديد وهو القيا بدور «الأب البديل»، ما يدفعه للمرور بالعديد من المواقف الطريفة والورطات التي يقع فيها ويحاول حلها في مواقف مليئة بالكوميديا والحس الفكاهي.