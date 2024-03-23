ملخص الحلقة 13 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تضرب طالب بـ«القلم»

شهدت الحلقة 13 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، كثيرًا من الأمور، إذ حاولت «صدفة» مقابلة أحد طلابها «علي» سليم الترك، لكنه تهرَّب منها، وعندما أصرت ذهب علي إليها في المنزل، ليكتشف معرفتها بقصته مع راندا، وطلبت منه الزواج منها لأنها أصبحت "حامل"، لكنه رفض رغم محاولاتها إقناعه، لتصفعه بالقلم على وجهه.

ملخص الحلقة 13 مسلسل صدفة.. ميار الغيطي تطلب من طليقها السماح

على الجانب الآخر من الحلقة 13 من مسلسل صدفة، قررت «منار» ميار الغيطي، الذهاب لطليقها لتطلب منه السماح على خيانتها له، إلا أنه رفض مسامحتها؛ لأنه شعر بالكره والخزي بسببها، وطردها.

أبطال مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة» مُدرسة التاريخ، التي تقع بمحض الصدفة في العديد من المشكلات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.