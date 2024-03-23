مسلسل صدفة الحلقة 13.. مواجهة مرتقبة بين ريهام حجاج وخالد الصاوي

تحمل أحداث مسلسل صدفة الحلقة 13 العديد من المفاجآت بعدما تعرضت ريهام حجاج «صدفة» لمحاولة قتل، من قِبل شخص مجهول، خلال الحلقة الماضية، أمام مدرستها، قبل أن يحبط «طارق» عصام السقا المحاولة.

مسلسل صدفة الحلقة 13

وأشارت ريهام حجاج «صدفة»، بالاتهامات لـ خالد الصاوي «فؤاد» الذي رفض الاعتراف بها قديمًا، وأنكر نسبها اليوم، ما دفع «طارق» عصام السقا، للذهاب لمقر شركته ومواجهته بالأمر، ومعرفة حقيقة محاولته قتلها من عدمها.

وربما تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 13 اليوم، مواجهة ريهام حجاج «صدفة» لـ خالد الصاوي «فؤاد»، من جديد، للتأكد من كونه وراء محاولة قتلها من عدمها.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويأتي موعد عرض الحلقة 13، اليوم، من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.