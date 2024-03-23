موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 13.. هل تموت ريهام حجاج؟

أحداث مشوقة تشهدها الحلقة 13 من مسلسل صدفة، اليوم، بطولة ريهام حجاج، عقب انتهاء حلقة أمس بالعديد من الأحداث المختلفة، كانت على رأسها محاولة قتل «صدفة» أمام عملها، بعدما حاولت سيارة الاصطدام بها بقوة، قبل أن يحبط «طارق» عصام السقا الأمر، وتذهب الشكوك لوالدها خالد الصاوي، الذي يرفض الاعتراف بنسبها له، فهل يكرر الواقعة وتموت ريهام حجاج؟

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج

يكون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 13 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وموعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة dmc الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى 3:00 صباحًا.

يذكر أن العرض الأول للحلقة 13 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة، يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.