مسلسل صدفة الحلقة 13.. هل تنقذ ريهام حجاج طالبة من ورطة الحمل؟

يشهد مسلسل صدفة الحلقة 13، اليوم، عدة تفاصيل مختلفة، تضع ريهام حجاج «صدفة» في عقبة جديدة، بعدما استنجدت بها إحدى طالباتها «راندا»، حيث أخبرتها أنها تزوجت من زميلها عرفيا، وحملت منه، ليهرب منها، وأنها لم تستطع مواجهة أسرتها بما حدث.

مسلسل صدفة الحلقة 13.. هل تنفذ ريهام حجاج «راندا»؟

وتعرضت ريهام حجاج «صدفة» لصدمة كبيرة بعد معرفتها بما حدث، حتى أنها اعتدت على الطالبة بالضرب، وهي تبكي بسبب قلة حيلتها في مساعدتها. ولكن هل تستطيع ريهام حجاج إنقاذ الطالبة مما حدث معها؟ أم تتخلى عنها؟.

تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 13

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، في إطار اجتماعي، كوميدي، مشوق، حول حياة «ميس صدفة»، مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب، خاصة وإن لديها مشكلة اكبر وهي محاولة إثبات نسبها.

والمسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل.