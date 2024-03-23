موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة الحياة وdmc اليوم.. أحداث مثيرة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد العرض الأول من مسلسل صدفة الحلقة 13، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر أن تشهد العديد من الأحداث والتفاصيل، حول رحلة «صدفة» لإثبات نسبها، ومحاولتها مساعدة إحدى طالباتها التي وقعت في ورطة الزواج العرفي من زميل لها.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة الحياة وdmc اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة الحياة وdmc اليوم.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 13، بطولة الفنانة ريهام حجاج على قناة الحياة، الساعة 8:15 مساءً.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 13، على قناة cbc، الساعة 10:30 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على القناة الأولى

وتُعرض الحلقة 13 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على القناة الأولى، الساعة 10:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

بينما يعرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة dmc، الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل.