مسلسل صدفة الحلقة 13.. ريهام حجاج ترفض إجراء تحليل DNA لإثبات نسبها

أحداث عديدة شهدتها مسلسل صدفة الحلقة 13، بعدما قرر «طارق» عصام السقا، الذهاب إلى مقر عمل «فؤاد» خالد الصاوي، وأكد أنه خطيب ابنته «صدفة» ريهام حجاج، لينكر الأخير وجود ابنة له بهذا الاسم، قبل أن يحذره طارق بألا يحاول الاقتراب منها أو مسها، لينكر الأخير مرة أخرى محاولته قتلها.

وفي نفس السياق، خلال مسلسل صدفة الحلقة 13، غضبت صدفة، بعدما علمت بما فعله «طارق» ليدافع عن موقفه، مؤكدا أن واجبه أن يقف بجانبها ويحميها.

وطلب طارق، من صدفة، إجراء تحليل DNA، لتثبت نسبها ولكنها رفضت، مبررة بأنه إذا كان والدها لا يود أن يعترف بها فهي لا تريده.

خالد الصاوي يهدد صدفة بالقتل

وكان خالد الصاوي، خلال الحلقات الماضية، هدد «صدفة» بالقتل بعدما أفشت سره وواجهته بالحقيقة.

قصة مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة» مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.