محامون يعتدون على الزميل محمد فوزي مصور «الوطن» أثناء تغطية انتخابات النقابة

تعرَّض الزميل محمد فوزي مسعد، المصور الصحفي بجريدة «الوطن»، ومعه مجموعة من الصحفيين، للاعتداء من قبَل مجموعة من المحامين خلال تغطية انتخابات نقابة المحامين اليوم.

الزميل محمد فوزي يحرر محضرًا بقسم قصر النيل

وحرَّر الزميل محمد فوزي محضرًا إداريًا رقم 1475 قصر النيل في حضور محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وسجلت الفيديوهات اعتداء المحاميين محمد إبراهيم الدسوقي وأحمد عبد الرؤوف على الصحفيين، والاستيلاء على عدسات كاميرا خاصة بأحد الزملاء المصورين.

انتخابات نقابة المحامين

وتُجرى انتخابات نقابة المحامين اليوم لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة على مستوى الجمهورية.

وأُغلقت اللجان الانتخابية في تمام الخامسة مساء وجارٍ فرز الأصوات الانتخابية بعد غلق الصناديق.

وتأتي المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بتقدم عبد الحليم علام على أقرب منافسيه سامح عاشور وحسمه لمقعد نقيب المحامين لفترة جديدة.