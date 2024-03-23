أعلنت مجموعة قنوات ON عن موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 13، بعدما شهدت الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل لشخصية عرب السويركي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وتصدر لمؤشر محرك البحث جوجل، التي نكشفها مواعيدها في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 13، يكون في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، بالإضافة لإمكانية مشاهدتها عبر منصة watch it الالكترونية.

بينما موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 13، في تمام الساعة 11:15 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.