التحالف الوطني يضاعف الإعانات الشهرية لـ102 ألف مستفيد خلال شهر رمضان

يكثف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية في شهر رمضان 2024، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار خطته الاستعدادية لشهر رمضان.

مضاعفة الإعانات الشهرية

وأوضح التحالف الوطني، في بيان له، أن بيت الزكاة والصدقات المصري، عضو التحالف، سيعمل على توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع 200 ألف كوبون فئة 200، 300، 400 جنيه، ومضاعفة الإعانات الشهرية لـ102 ألف مستفيد.

توزيع 55 طن لحوم

وأضاف التحالف الوطني، أن مؤسسة العربي، أحد كياناته، ستوفر على مدار شهر رمضان 40 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع زكاة نقدية على 40 ألف أسرة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتوزيع 55 طن لحوم بتكلفة 22 مليون جنيه، إلى جانب توفير 100 ألف وجبة ساخنة بتكلفة 10 ملايين جنيه.