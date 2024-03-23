القائمة الحقيقية لضحايا اغتيالات الحشاشين.. ضمت وزراء وقضاة

أطلق عليها قائمة الشرف، تضم وزراء وقضاة ومشاهير انتهت حياتهم على يد فدائيي حركة الحشاشين، الذين نفذوا تلك العمليات، ووضعوا بجانبهم في القائمة أيضًا، التي احتفظ بها حسن الصباح مؤسس حركة الحشاشين في قلعة آلموت.

جاء في كتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، للدكتور محمد عثمان الخشت، تفاصيل قائمة الشرف التي بدأت مع اغتيال الوزير نظام الملك، تضم الوزير الأعز أبو المحاسن عبدالجليل وزير السلطان بركيارق على أصفهان، وصديق الوزير نظام الملك أبا المظفر بن الخجندي الواعظ المجيد، بالإضافة إلى الوالي في مدينة بيهق، ومفتي أصفهان، وزعيم فرقة الكرامية في نيسابور، كما أنهم اغتالوا أبا جعفر بن المشاط فقيه شافعي ينتمي للمذهب الشافعي، وتلميذ الخجندي.

القائمة تتضمَّن ابن نظام الملك

القائمة تضم أيضًا فخر الملك أبي المظفر علي، الذي يُعد أكبر أبناء الوزير نظام الملك ووزير السلطان بركيارق، ابن الوزير السلجوقي آنذاك كان صائما يوم عاشوراء، وبعد صلاة العصر سمع رجلا يستغيث فقربه إليه ليسمع مظلمته، فأعطاه رقعة يقرأها، ثم طعنه بسكين وهرب.

قاضي أصفهان كان يصلي الجمعة عندما قتل

عبيد الله الخطيب قاضي أصفهان، كان يؤدي صلاة الجمعة في جامع همذان، حين قتله الحشاشون، ويوجد بالقائمة الشرفية الوزير الكمال أبي طالب السميرمي وزير السلطان محمود.