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دراما المتحدة

نائب محافظ القاهرة يشارك في إفطار أهالي المحروسة

كتب:

وائل فايز
09:54 م | السبت 23 مارس 2024
جانب من الإفطار

جانب من الإفطار

شارك الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في حفل الإفطار الجماعي الذي يقام يوميًا بالخيمة الرمضانية لأهالي منطقة النهضة والمحروسة بحي السلام ثان، ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية.

أبرز المشاركين بمائدة الإفطار

كما شارك في الحضور النائب شريف الورداني والنائبة شادية خضير أعضاء مجلس النواب، وبحضور حنان محمد لطيف رئيس حي السلام ثان وقيادات حزب مستقبل وطن وعدد كبير من الأهالي.

إزالة الإشغالات بالشوارع 

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن موائد الإفطار من الطقوس الرمضانية المميزة التي تجمع المواطنين، لافتًا إلى أن الأحياء تعمل على إزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين والحد من أي مخالفات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.