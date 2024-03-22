الإفتاء تحذر من هذا الفعل على الإفطار في رمضان.. مخالف لهدي النبي

يحرص المسلمون في كل مكان على إتمام صيامهم في رمضان على أكمل وجه، كونه من الأمور التي أوجبها الله عز وجل في كتابه العزيز، وركن من أركان الإسلام الخمسة، التي يحرص كل المسلمين عليها.

وهناك بعض العادات التي يقوم بها عدد من الناس وهو لا يعرف أنه بذلك يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأفعال الإفطار على التدخين في رمضان، ويرصد الوطن في السطور التالية رأي الشرع في ذلك.

الإفطار على التدخين في رمضان

وقال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص الإفطار على التدخين في رمضان، فهو من المظاهر السلبية المنتشرة بين الناس، فبمجرد سماع أذان المغرب يفطر أو يكسر صيامه على السجائر، وهذا فعل مضر جدا، كما أن له أضرارا جسيمة كما قال المختصون، وهو مخالف لهدي النبي صلي الله عليه وسلم.

آداب الرسول على الإفطار في رمضان

وأضاف ربيع في فيديو يتحدث فيه عن الإفطار على التدخين في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، وإن لم يكن فعلى تمرات، أو يأخذ بعض السحات من الماء، مضيفا أنه يجب علينا أن نتبع هدي الرسول الكريم في هذا الشهر الفضيل، فذلك من أكثر الأمور المستحبة في شهر رمضان المبارك.