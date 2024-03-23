يصوم الشعب السعودي والمقيمون في المملكة العربية السعودية، اليوم الـ14 من شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد الصلوات وتناول طعام الإفطار والسحور وأداء صلاة القيام.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر فتكون في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، كالتالي: يؤذن الفجر 05:06 وتشرق الشمس الساعة 06:22، ويؤذن الظهر الساعة 12:27، والعصر الساعة 3:52، والمغرب الساعة 6:33، والعشاء الساعة 8:03 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المدينة المنورة، يؤذن الفجر 05:04 وتشرق الشمس الساعة 06:22، ويؤذن الظهر الساعة 12:28، والعصر الساعة 3:55، وأذان المغرب الساعة 6:34، والعشاء الساعة 8:04 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الرياض

مواقيت الصلاة في العاصمة الرياض، وأجوارها، جاءت كالتالي: يؤذن الفجر 4:35 وتشرق الشمس الساعة 5:54، ويؤذن الظهر 11:59، والعصر الساعة 3:26، والمغرب الساعة 6:05، والعشاء الساعة 7:35 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الدمام

مواقيت الصلاة في الدمام، وأجوارها تكون كالتالي: يؤذن الفجر 4:21 وتشرق الشمس الساعة 5:40، ويؤذن الظهر الساعة 11:46، والعصر الساعة 3:13، والمغرب الساعة 5:52، والعشاء الساعة 7:22 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في جدة وأجوارها، تكون كالتالي: يؤذن الفجر 05:08 وتشرق الشمس الساعة 06:24، ويؤذن الظهر الساعة 12:30، والعصر الساعة 3:55، والمغرب الساعة 6:35، والعشاء الساعة 8:05 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في نجران وأجوارها، يؤذن الفجر 4:44 وتشرق الشمس الساعة 05:59، ويؤذن الظهر الساعة 12:04، والعصر الساعة 3:26، والمغرب الساعة 6:09، والعشاء الساعة 7:39، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان العصر في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في جازان وأجوارها، كالتالي: يؤذن الفجر 4:57 وتشرق الشمس الساعة 06:11، والظهر الساعة 12:16، والعصر الساعة 3:39، والمغرب الساعة 6:21، والعشاء الساعة 7:51، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في أبها وأجوارها، يؤذن الفجر 4:57 وتشرق الشمس الساعة 06:11، ويؤذن الظهر الساعة 12:16، والعصر الساعة 3:38، والمغرب الساعة 6:21، والعشاء الساعة 7:52، وبعدها تقام صلاة التراويح.