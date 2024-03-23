9 نصائح للحفاظ على رطوبة البشرة خلال شهر رمضان.. كوني متألقة دائما

يعد شهر رمضان الكريم فرصة جيدة لتعزيز صحة الجسم والعقل من خلال ساعات الصوم الطويلة التي تحمي من تناول كميات كبيرة من الطعام، لكن قد يتعرض الجلد للجفاف بسبب قلة شرب الماء خلال ساعات الصيام التي تصل إلى 16 ساعة يوميًا، ما يمنح الوجه إطلالة غير مُحببة.

ولأن نعومة البشرة ولمعانها أكثر ما تحرص عليه المرأة لتبدو في كامل جمالها وأنوثتها طوال الوقت، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2024، نستعرض في السطور التالية بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على رطوبة البشرة خلال شهر رمضان وتجنب الجفاف بفعل ساعات الصيام الطويلة، بحسب ما ورد على موقع «Wiki how»، وهي:

1- شرب كمية كافية من الماء

احرصي على شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور، مع التركيز على شرب الماء ببطء وكميات صغيرة على مدار اليوم.

2- ترطيب البشرة بانتظام

استخدمي كريمًا مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك مرتين يوميًا على الأقل، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم.

اختاري مرطبًا غنيًا بمكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين.

3- تنظيف البشرة بلطف

اغسلي وجهكِ بماء فاتر مرتين يوميًا، باستخدام غسول لطيف لا يجفف البشرة.

تجنبي استخدام الصابون القاسي أو المقشر خلال شهر رمضان.

4- استخدام ماسكات الترطيب

استخدمي ماسكات الترطيب مرة أو مرتين أسبوعيًا لتعزيز ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

يمكنكِ تحضير ماسكات طبيعية من مكونات منزلية مثل العسل أو الأفوكادو أو الزبادي.

5- اتباع نظام غذائي صحي

تناولي الفواكه والخضروات الطازجة بكثرة، فهي غنية بالماء والفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة من الداخل.

قلّلي من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات؛ فهي تسبب الجفاف وتؤثر بالسلب على صحة البشرة.

6- الحصول على قسط كاف من النوم

قلة النوم تؤدي إلى ظهور التجاعيد والهالات السوداء، لذا احرصي على النوم من 7 لـ8 ساعات يوميًا.

7- تجنبي التعرض لأشعة الشمس

استخدمي واقي الشمس بعامل حماية SPF 30 على الأقل عند الخروج من المنزل، خاصة خلال ساعات الذروة.

ارتدي قبعة ونظارات شمسية لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

8- استخدام المرطبات الجوية

استخدام المرطبات الجوية في المنزل يساعد على زيادة الرطوبة في الهواء، مما يحافظ على رطوبة البشرة.

9- تجنبي التدخين