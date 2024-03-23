«السكة الحديد»: تعديل تركيب قطار رقم 90 عربات تحيا مصر «القاهرة - أسوان»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطار رقم 90 عربات تحيا مصر «القاهرة - أسوان»، لتصبح عربات «تالتة» روسي؛ اعتبارا من اليوم السبت، موضحة أنها حريصة على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

تطوير منظومة السكك الحديدية

وأكدت الهيئة، أن التعديلات تأتي في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية على مختلف الخطوط، موضحة أنه يتم الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك 2024، إذ تجرى صيانة مختلف القطارات قبل تشغيلها على خطوط السكة الحديد.

يُذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قررت وقوف قطار 1011 اكسبريس تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة» بمحطة طما؛ انطلاقا من حرصها على راحة جمهور الركاب وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، لافتة إلى اختصار قطاري 648 / 655 «محرم بك - الضبعة» بمحطة الحمام، وتعديل ميعاد قطار 657 ليقوم من مرسى مطروح الساعة 12:50، وتعديل ميعاد قطار 656 ليقوم من محرم بك الساعة 16:55.

تعديل ميعاد قطار 4231

كما سبق وقررت تعديل ميعاد قطار 4231 ليقوم من الحمام الساعة 18:35 بدلا من 16:40، واستمرار إيقاف تشغيل قطاري 939/940 و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس.