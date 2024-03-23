السكة الحديد تُعلن حزمة تعديلات على تركيب عربات القطارات 

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء مجموعة تعديلات ضخمة على بعض القطارات بخطوط الوجه القبلي، فاعتبارًا من اليوم تم تعديل تركيب قطاري 90 و91 «القاهرة – أسوان»، حيث تقرر تعديل تركيب قطار رقم 90 «القاهرة أسوان» بتركيب جرار و5 عربات ثالثة تهوية ديناميكية وعربة بوفيه تهوية ديناميكية و5 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، وتعديل قطار رقم 91 «أسوان – القاهرة» بنفس تركيب قطار رقم 90 وذلك اعتبارًا من غد الأحد.

تعديل تركيب قطار رقم 1012

كما تشتمل التعديلات على تعديل تركيب قطار رقم 1012 و1009 ثالثة مكيفة «القاهرة – أسوان»، موضحة أنه اعتبارًا من يوم 5 أبريل المقبل يتم تعديل تركيب قطار رقم 1012 «القاهرة – أسوان» بتركيب جرار وعربة قوى و8 عربات ثالثة مكيفة.

تعديل تركيب قطار رقم 1009

وأوضحت الهيئة في مستند رسمي، أنه اعتبارًا من يوم 6 أبريل المقبل يتم تعديل تركيب قطار رقم 1009 «أسوان – القاهرة» بتركيب جرار وعربة قوى و8 عربات ثالثة مكيفة، وشددت الهيئة على قطاعي المسافات الطويلة «تشغيل – مبيعات وتسويق وخدمة العملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشئون مناطق القاهرة والوسطى تشغيل ووحدات وأقسام القطارات والمتابعات بها ومراكز التحكم في الحركة بها ومركز التحكم في الحركة المركزية الاستعداد لهذا التشغيل.