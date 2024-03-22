هبوط كبير لأسعار الحديد في مصر.. انخفاض يصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه

شهدت أسعار الحديد في مصر انخفاضاً كبيراً، لمختلف الأنواع خلال الفترة الماضية، حيث تتراوح قيمة الانخفاض ما بين 1500 جنيه إلى 5 آلاف و200 جنيه لبعض الأنواع.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل تراجع سعر الحديد في مصر لمختلف الأنواع، حيث تتراوح أسعار الحديد في مصر ما بين 39 ألف جنيه إلى 46 ألفاً و500 جنيه، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد مصر ستيل

- انخفض سعر حديد مصر ستيل، بنحو 1500 جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 40 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الكومي

- انخفض سعر حديد الكومي، بنحو 3 آلاف جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 39 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجيوشي للصلب

- وتراجع سعر حديد الجيوشي للصلب، حيث انخفض سعر الطن بنحو 5 آلاف و200 جنيه، ليسجل نحو 40 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العلا

- انخفض سعر حديد العلا، بنحو 1500 جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 39 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز

- استقر سعر حديد عز اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد السويس للصلب اليوم، وسجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المراكبي اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد العشري اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المصريين اليوم، وسجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و300 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.