بعد سرقة السمك من المعلم.. ماذا يفعل مصطفى شعبان لاستعادته مرة أخرى؟

صراعات كثيرة، في سوق السمك يواجهها الفنان مصطفى شعبان، الذي يؤدي شخصية «المعلم»، والتي كان آخرها سرقة السمك خلال عودته من السويس إلى القاهرة للمعلم بشر، ويؤدي شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، حتى يسد ديونه لـ«شداد» وابنه «عنتر».

حالة من الحزن سيطرت على معلمي سوق السمك، بعد معرفتهم خبر سرقة السمك من العلم، وحسب توقعات الجمهور أن «المعلم» له سيناريوهات أخرى في عودة السمك مرة أخرى إلى سوق السمك وللمعلم «بشر».

توقعات الجمهور في عودة السمك

خطة محكمة سينفذها «المعلم» في استعادة السمك مرة أخرى إلى السوق، وهي إما إنه متفق مع المعلم غريب أن العربية المحملة بالسمك تكون تمويه لرجال المعلم شداد، وأن الأسماك الحقيقية ستعود قبل انتهاء المدة التي حددها «عنتر» ابن المعلم شداد.

بينما توقع البعض الآخر، أن رجال المعلم شداد استولوا بالفعل على حمولة السمك، إلا أن المعلم سيوفر حمولة أخرى قبل انتهاء المدة وضياع محل المعلم بشر، خاصة بعد مقولة «يوم ما عتبتك تتقفل جبر أبواب الدنيا كلها تتسد في وشي».

أبطال مسلسل المعلم

شارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من أبرزهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.