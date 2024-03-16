 مسلسل المعلم الحلقة 6.. هل يخرج مصطفى شعبان من سوق السمك؟

شهدت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، منع منذر رياحنة، بيع السمك للبائعين، حتى يطردوا مصطفى شعبان من السوق، وبالفعل وقف الجميع في وجهه، وطلبوا منه الخروج من السوق، وأصيب بحالة من الصدمة الكبيرة، ويتدخل أحمد فؤاد سليم لمنع المهزلة التي حدثت.

مسلسل المعلم الحلقة 6

لنري في مسلسل المعلم الحلقة 6، هل سيخرج مصطفى شعبان من سوق السمك، أم سيقف أمام منذر ريحانة مرة أخرى؟

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر ريحانة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.